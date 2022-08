Kiko Rivera e Irene Rosales acaban de disfrutar de unas inolvidables vacaciones familiares - en las que, además de las dos hijas de la pareja, Ana y Carlota, contaron con la presencia de Francisco, fruto de la relación del Dj con Jessica Bueno - en un lujoso resort en Punta Cana.

Un viaje que prometía ser idílico y en el que, antes de poner rumbo a República Dominicana, Kiko confesaba que esperaba disfrutar, descansar y recargar pilas de cara a un otoño especialmente intenso en lo que a conciertos se refiere.

Sin embargo, a pesar de encontrarse en un destino paradisíaco no todo han sido 'vino y rosas' durante sus vacaciones, ya que la mala suerte parece haberse cebado con la pareja. Así, mientras el hijo de Isabel Pantoja sufrió una insolación por su prolongada exposición al sol, Irene pasó los primeros días con importantes molestias estomacales que le impedían ingerir ningún alimento.

Un viaje un tanto 'accidentado' del que sin embargo guardan un recuerdo inmejorable, como nos han contado a su regreso a España este miércoles con los pequeños de la familia. "Nos lo hemos pasado súper bien" ha asegurado la sevillana, bronceadísima, explicando que sus problemas de estómago fueron algo "normal" cuando uno viaja al Caribe por el cambio horario, de alimentación y de rutinas: "Ha habido pocos problemas, no nos podemos quejar" comenta.

Kiko, por su parte, apunta que las vacaciones han sido "moviditas a ratos", ya que además de sus respectivos problemas físicos, durante su estancia en Punta Cana fue víctima de una suplantación de identidad en sus redes sociales, como nos ha contado molesto: "Pues mira hija, ya lleva pasando mucho tiempo y además siempre es el mismo y no solo me pasa a mí, le pasa a un montón de compañeros. Es una pena porque al final se aprovechan de cualquier promotor que quiere contratar a un artista especifico y luego se ven con el marrón de que es una estafa". "A mí en este caso me viene mal pero sobre todo el que pierde el dinero imagínate con la cara que se queda. Yo desde aquí le pido al chaval que se busque otro entretenimiento y que no estafe a la gente que eso está muy malamente, está muy feo" se lamenta.

Siempre inmerso en alguna polémica, durante su estancia en República Dominicana también se comentó en televisión que debía 3000 euros a un vecino de Castilleja de la Cuesta. Una deuda de la que Irene no estaría al tanto y que podría causar un nuevo cisma en la pareja. Una información que Kiko no ha dudado en desmentir indignado: "Solo se inventan cosas. Es lo que nos ha tocado vivir por ser personajes públicos pero bueno, como digo yo siempre el karma existe y a todo el mundo le llega su momento".

En cuanto a su familia, el Dj ha preferido no hablar de su madre ni tampoco de la relación que su prima Anabel Pantoja mantiene con Yulen Pereira - "he estado de vacaciones y no le he echado cuenta a prácticamente nada porque hay que aprovechar para desconectar" confiesa - aunque sí ha desvelado que sí llamó a su primo Canales Rivera cuando se enteró de su grave cogida.