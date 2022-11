La vida de los influencers se basa en crear mucho contenido. Tanto, que Dulceida ha decidido hacer una serie documental sobre la suya. La reina de las influencers grabó su 'Dulceida al desnudo' respaldada por la plataforma de Amazon Prime y vio la luz el pasado 4 de noviembre.

El esperado estreno fue, como no podía ser de otra forma, un gran evento celebrado en el cine Capitol de Madrid al que acudieron muchos de sus compañeros de profesión. María Pombo, Violeta Mangriñán, Marta Carriedo, Anabel Pantoja, Dani Fernández, María Fernández-Rubíes, Xuso Jones, Madame de Rosa, Susana Bicho, Teresa Andrés Gonzalvo, Ana Guerra e incluso Laura Escanes no dudaron en vestirse de largo y asistir a la premiere.

"No me invitaron"

El estreno del documental dio que hablar por los asistentes, que llenaron sus redes sociales con alabanzas y felicitaciones para la protagonista de la noche. Pero también lo hizo por las que no fueron. "No fui porque no me invitaron", señaló la influencer Natalia Osona en sus redes sociales.

Otra influencer algo menos conocida que Osona, Natalia Lozano, contó en su perfil de Instagram cómo se había sentido de humillada al llegar al cine Capitol y no estar en la lista de invitados. "No fui invitada, pero le escribí un mensaje a Dulceida diciéndole que me hacía mucha ilusión ir, y ella me dijo que me mandaría entradas", cuenta. "Al llegar al evento me dijeron en la entrada que no estaba invitada al photocall, tenía una entrada general, me puso con sus fans", añade. "Me gasté dinero en peluquería, maquillaje, el parking, la gasolina..." lamenta.

Una influencer literalmente llorando por stories porque Dulceida de primeras no la invitó a la premier del documental y cuando se lo dijo le dio entradas normales y no de influencer pic.twitter.com/5y3acvhPYt — Blanca (@Ninkwee) 4 de noviembre de 2022

Las reacciones de sus fans

Tras la maratón de 'Dulceída al desnudo' este fin de semana, empiezan a aflorar en las redes sociales comentarios de todo tipo sobre la creadora de contenido. Si en una cosa están de acuerdo sus seguidores es en que Aída (el nombre real de la influencer) sigue enamorada de Alba, su exmujer.

He terminado de ver el documental #dulceidaaldesnudo y me queda claro que dulceida sigue enamoradísima de Alba y que Alba fue la que propuso la ruptura. No me imagino a Dulceida proponiendo la ruptura cuando en los 4 capítulos no para de hablar de Alba todo el rato — Srta Rachel🌸 (@SrtaRachell) 6 de noviembre de 2022

El padre de la influencer también ha dado mucho que hablar, ya que en el documental dice sin tapujos que "de pequeña era fea".

Que el padre de dulceida ha salido 2 minutos en el reallity para decir:

1. que de pequeña era fea

2.que era una choni

3. que no creía que se dedicara hacer esto por el mal gusto que tenía pic.twitter.com/uAdkIl1gHV — Charo Yerbabuena (@RDLP16) 6 de noviembre de 2022

Y cómo no, sus fans también han reaccionado a los momentos más lacrimógenos de la serie:

cuando dulceida dice en su documental que su sueño siempre había sido ser madre y que ahora no lo ve posible…..llorando me encuentro💔 — ana (@anagoonzalez_) 4 de noviembre de 2022