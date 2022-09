Las melenas rizadas, llenas de fuerza y vigor, están de moda. Pero para conseguirlas no sólo es necesario gozar de un rizo natural y definido, sino que son necesarios cuidados previos y buenos productos que hagan por ti gran parte del trabajo.

De unos años a esta parte y gracias a varias influencers, se ha puesto muy de moda el conocido método curly, que lucha contra el encrespamiento típico del cabello rizado y, a cambio, favorece los rizos definidos, hidratados y con movimiento. ¿Pero cómo conseguirlos? Es fácil si sigues una serie de consejos, eres constante y empleas productos de calidad. No tienes por qué gastar mucho dinero: basta con seleccionar aquellos que te den buenos resultados independientemente de su coste. Y es que no siempre lo más caro tiene por qué dar mejor rendimiento.

Con esta premisa, hemos seleccionado para ti tres productos excelentes y con muy buen precio para que triunfes con tus rizos. Todos tienen una textura cremosa y te aportarán un plus de nutrición para que tus rizos estén sanos, brillantes y definidos: el primer paso para conseguir una melena espectacular. Descúbrelos.

Tres productos baratos y efectivos para unos rizos perfectos

El primero de estos tres productos es Leave In Deeply Define My Curls, de la marca Revolution. Pertenece a la línea Curl 3+4 y se trata de una crema de peinado extremadamente hidratante, puesto que contiene un 50 % de aceites y mantecas. Entre sus ingredientes está la conocida y extraordinaria manteca de karité, el aceite de babasú y la manteca de mango, así como proteína de trigo hidrolizada y pantenol.

El segundo de los productos para conseguir unos rizos definidos y maravillosos pertenece a la marca Byphasse: la crema Activ Boucles, entre cuyas propiedades destaca su capacidad para fortalecer el cabello y definir los mechones. No es de extrañar, puesto que su fórmula contiene aloe vera y provitamina B, ingredientes conocidos por proporcionar una intensa nutrición y eliminar fácilmente el encrespamiento. Además, cuenta con la ventaja de que no es necesario aclarar una vez aplicado el producto.

Por último, la tercera maravilla que te planteamos es una crema con alto contenido en aceites esenciales, lo que te ayudará a definir tus rizos tras proporcionales una profunda hidratación. Es tan efectivo que la marca, Hask, garantiza que lucha contra el encrespamiento incluso en los días de lluvia. Se trata de Curl Care, cuyo ligero acabado no acartona tus rizos, sino que los define a la perfección al tiempo que les proporciona un aspecto natural.

Estos tres productos son nuestra particular selección para cuidar tu melena rizada. No obstante, en el mercado hay un sinfín de propuestas para cuidar tus rizos y conseguir excelentes resultados. Y recuerda: no tienes por qué decantarte por los productos más caros. Sólo ten en cuenta qué es lo que necesita tu cabello y, luego, busca el producto que cubra tus necesidades. Es una excelente forma de acertar con la elección que hagas y que, además, no te exigirá gastar dinero de más: sólo pagarás por lo que realmente necesitas.