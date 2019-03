Consejos para evitar accidentes con el fuego y los petardos durante las Fallas

Durante las Fallas aumentan las atenciones en urgencias de accidentes en mano y miembro superior debido al mal uso de petardos y demás material pirotécnico. Aunque la gran mayoría de los afectados suelen ser menores, los adultos son los que mayor gravedad presentan al usar cohetes de mayor potencia y tener un exceso de confianza en su manejo.

Como revela la doctora Mayte Resta, jefa del Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud de Valencia, "una de cada diez urgencias atendidas durante las fallas tienen como origen el fuego y los petardos", "aunque en los últimos años la campaña de concienciación popular y la regulación de la venta de material pirotécnico hace que el número de lesiones por quemadura no incremente tan drásticamente como en décadas anteriores", puntualiza.

El doctor Vicente Carratalá, jefe de la Unidad de Mano de Quirónsalud Valencia, indica que estas lesiones pueden ir desde quemaduras hasta heridas por explosión en la mano, amputaciones traumáticas de falanges o, incluso, dedos completos, además de fracturas y lesiones tendinosas complejas". Asimismo, en ocasiones estas lesiones se producen en otras partes del cuerpo, como la cara, los ojos y los pies, provocadas por el lanzamiento de petardos en la calle y también al llevarlos guardados en los bolsillos.

"Los tratamientos de las heridas", continúa el doctor Carratalá, "varían en función de la lesión e incluyen desde el lavado y cierre de heridas, al tratamiento de quemaduras, la fijación de las fracturas en la mano, la reparación de tendones, las amputaciones parciales de dedos o más amplias a nivel de la mano. En ocasiones, debido a la gravedad de las lesiones, no es fácil salvar todas las estructuras afectadas".



Cómo actuar ante una quemadura



Ante una quemadura, la doctora Resta recomienda retirar la fuente de calor que la genera. Posteriormente enfriar la zona quemada con agua no refrigerada o suero fisiológico, si se dispone de ello. El enjuague de la zona debe ser prolongado durante aproximadamente 30 minutos. "La limpieza del área quemada y la superficie próxima con agua y jabón, así como su posterior enjuagado exhaustivo, disminuye el riesgo de complicaciones y sobreinfecciones. Antes del traslado a un centro sanitario, lo más adecuado es cubrir la quemadura con material estéril (gasas o compresas) humedecido con suero fisiológico", aconseja la especialista. Ante quemaduras de extensión importante o que comprometan la vía área, se debe trasladar al accidentado a un centro hospitalario lo antes posible



Consejos para evitar accidentes con los petardos



Los especialistas recomiendan seguir estos pasos para evitar accidentes cuando se maneje material pirotécnico:

— Nunca encender los petardos aguantándolos con las manos. Debemos colocarlos en el suelo y lejos de la cara y las manos.

— Encenderlos por el extremo de la mecha para que nos dé tiempo a retirarnos.

— No manipular ni extraer el contenido de los petardos, ni disparar los que estén rotos.

— No guardarlos en los bolsillos ni llevar nunca demasiada cantidad. Un incendio fortuito podría provocarnos lesiones graves.

— Nunca disparar contra personas o animales, ni en zonas donde haya vegetación o líquidos inflamables.

— Nunca encenderlos dentro de botellas, latas, contenedores o papeleras. Al explotar pueden producir metralla que puede ser muy peligrosa.

— Si un petardo no se enciende bien, no debemos tocarlo ni recogerlo y nunca recuperar los restos que hayan quedado de otros artificios.