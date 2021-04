Sony ha publicado la esperada lista mensual que anuncia los juegos que recibirán los suscriptores del servicio PS Plus durante las próximas semanas. Para el mes de mayo, el fabricante nos invita a entrar en combate con 'Battlefield V' (PS4), destrozar metal en circuitos mortíferos en 'Wreckfest: Drive Hard, Die Last' (PS5), o quedarse tan solo con lo esencial para intentar sobrevivir por nuestra cuenta en el paraíso traicionero de 'Stranded Deep' (PS4). Todos estarán disponibles a partir del 4 de mayo.

'Battlefield V' (PS4)

EA y DICE nos llevan hasta el mayor conflicto de la historia de la humanidad con 'Battlefield V', donde la serie vuelve a sus orígenes con una interpretación inédita de la Segunda Guerra Mundial. Podremos participar en partidas multijugador con escuadrones en el enorme modo Grandes operaciones y el cooperativo Armas combinadas, o en la campaña para un solo jugador Historias de guerra.

'Wreckfest: Drive Hard, Die Last' (PS5)

La propuesta para PS5 no tiene mucho misterio. Quema rueda, rompe las reglas y convierte a los contrincantes en amasijos de hierro en este juego de carreras de contacto del creador de 'FlatOut'. Podemos competir y mejorar coches ensamblados por piezas actualizando su apariencia y reforzando su armadura para sobrevivir a encontronazos y combates de camino a la línea de meta en carreras competitivas

'Stranded Deep' (PS4)

Ahora toca poner a prueba tus habilidades de supervivencia en esta aventura de mundo abierto. Tras un misterioso accidente de avión, te encuentras a la deriva en el enorme océano Pacífico. Sin ayuda ni forma alguna de conseguirla, tendrás que hacer todo lo posible por sobrevivir, por ejemplo, explorar tierra y mar en busca de suministros para fabricar las armas, herramientas y el refugio que necesitarás para seguir con vida.

'Stranded Deep' - Launch Trailer

Desde el Games Camp de Bilbao también llega este mes con PS Plus 'Waves Out!'. Se trata de un plataformas con mecánicas party game que el estudio Crevice estuvo trabajando durante el pasado año con el apoyo del programa PS Talents. Aquí controlaremos a Magnetin, un pequeño personaje con poderes magnéticos con el que recorreremos diferentes mundos llenos de secretos. En total hay 13 niveles repartidos entre 5 ambientaciones distintas. Antes de finalizar, tan solo recordar que los juegos de abril; 'Oddworld: Soulstorm', 'Days Gone' y 'Zombie Army 4: Dead War', dejarán de estar disponibles el lunes, 3 de mayo.