Hay algo que envejece mejor que el vino y son ellos. Revolucionarios e incansables, The Rolling Stones publicaron el mes pasado su primer álbum original en 18 años: "Hackney Diamonds". Una serie de nuevos temas que sonarán el año que viene por Estados Unidos y Canadá. Nueva Orleans, Las Vegas, Atlanta, Chicago, Los Ángeles… son algunas de las ciudades afortunadas. Su última vez en el país fue en 2021 con su gira No Filter. Era la primera vez que la banda salía de gira sin el batería Charlie Watts, fallecido en agosto de ese mismo año. Mick Jagger juraba no cantar “Satisfaction” cuando tuviera 45 años. Con 80 volverá a subirse a los escenarios a seguir haciendo lo que más le gusta: Rock and Roll.