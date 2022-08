Isa Pantoja siempre habla sin pelos en la lengua y esta ocasión no iba a ser menos. Aprovechando su visita a la capital, la hija de la tonadillera ha opinado de los temas más controvertidos de la semana. Entre ellos, una crítica al macroencuentro que realizó su ex, Omar Montes, por el que fue multado. Además, también ha opinado sobre su prima Anabel, criticada por no hacerse fotos con sus fans en Egipto.