El “Parc Empresarial de l'Aeroport” de Manises, ha realitzat unes obres de millora que ha suposat una inversió de quasi 1 milió d'euros, derivada de la subvenció de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, d'Aigües de València i del pressupost municipal que han sigut destinats a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis per al polígon.

Entre les actuacions que s'han dut a terme: la implantació de fibra òptica i sistema de vigilància a través de càmeres de seguretat connectades a la Policia Local. També s'ha millorat l'accessibilitat mitjançant l'ampliació de voreres i la disminució d'altura en els passos de vianants, així com també s'ha aprofitat per a redistribuir el trànsit duplicant el sentit, per exemple, al carrer Aviació. Però no sols això, ja que través d'un conveni amb Aigües de València, s'ha modernitzat la xarxa d'aigües potables i s'han canviat les escomeses d'entrada a les naus. A més, s'ha renovat la senyalització horitzontal i s'han col·locat dos punts de aparcabicicletas al carrer Roses.

Unes millores que es veuran clarament reflectides en el dia a dia de les persones i empreses usuàries del polígon, però també serà més atractiu per a acollir noves empreses en les seues instal·lacions, ja que s'ha aconseguit convertir-ho en una zona més accessible i adaptada a les necessitats actuals.