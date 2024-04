La Fundación Trinidad Alfonso, entidad presidida por Juan Roig, presentó el viernes, 5 de abril, la duodécima edición del Proyecto FER (Foment d’Esportistes amb Reptes), un programa que concede apoyo económico y promoción social a los deportistas de la Comunitat Valenciana. En la mañana de hoy, se ha dado el pistoletazo de salida al FER 2024, un curso muy especial por acoger los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París.

El Proyecto FER 2024 está formado por 142 componentes, distribuidos en las tres categorías existentes desde el origen del programa, en 2013. 42 de ellos se incluyen en el nivel “Élite” y recibirán una ayuda que oscila entre los 12.000 € y los 16.000€. Otros 40 pertenecen a la categoría “Promesas” y percibirán una cuantía que va desde los 6.000 hasta los 8.000€. Por último, los 60 integrantes de la categoría “Vivero”, los más jóvenes, recibirán una asignación de 3.000€ (para los que hayan logrado resultados nacionales e internacionales) o de 2.000€ (para aquellos deportistas que hayan cumplido el requisito sólo por una de estas dos vías).

Mientras, por séptimo año consecutivo, el Proyecto FER también mantiene el anexo de FER Entrenadores, la línea de apoyo a algunos de los mejores técnicos de la Comunitat Valenciana. Según el número de deportistas del Proyecto FER entrenados y según la categoría a la que pertenezcan los mismos, las becas para los preparadores oscilan entre los 3.000 y los 5.000€. En esta ocasión, son 17 los beneficiarios. Asimismo, cuatro clubes han sido distinguidos como FER Clubes por el número de deportistas FER que tienen en sus filas. En total, la cuantía destinada por Juan Roig, Presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, para todas estas ayudas llega a 1 millón de euros.

Son doce ediciones las que se cumplen de Proyecto FER. En todo este tiempo, Juan Roig ha invertido más de 12 millones de euros en la promoción e impulso de deportistas a través de este programa. En total, 1.400 becas a 470 deportistas.

Lema 2024: “Elegidos para la conquista”

Como no podía ser de otra manera, la presentación del Proyecto FER 2024 ha girado en torno a los inminentes Juegos Olímpicos y Paralímpicos. A tres meses vista de su celebración, el evento de este próximo verano en París se ha convertido en el hilo argumental del acto. El lema del FER 2024 es “Elegidos para la conquista”. Apela, especialmente, a los deportistas que tendrán el privilegio de competir en la capital francesa. Son los afortunados, los “elegidos”, para representar a la Comunitat Valenciana en la cita deportiva más célebre, simbólica y trascendente de todas cuantas se celebran en el mundo. Pero no sólo de los Juegos vive el FER y el deporte en 2024. Hay muchos más eventos, hay muchas más competiciones. Todos los componentes del equipo FER 2024 tienen en el horizonte numerosas conquistas por asaltar y numerosos retos por afrontar.

A este acto de presentación de la duodécima edición del Proyecto FER, asistieron muchas personalidades del deporte español. Entre otras, estuvieron presentes Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, Miguel Carballeda, Presidente del Comité Paralímpico Español, así como diversos Presidentes de federaciones españolas: Fernando Carpena (natación), José Luis López Cerrón (ciclismo), Asunción Loriente (remo), Jesús Carballo (gimnasia) o Paco Blázquez (balonmano). También acudieron Fernando Roig, máximo accionista y Presidente del Villarreal CF; una delegación del Valencia Basket encabezada por su presidente Vicente Solá; y Presidentes de las Federaciones deportivas valencianas.

El evento contó con muchos contenidos. El principal protagonismo correspondió a los componentes del Proyecto FER 2024, pero también a ilustres deportistas valencianos que, en su día, subieron al podio en unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos. Son los casos de Isabel Fernández, Anabel Medina, Almudena Muñoz, Alejandra Quereda o David Casinos. Además, Alejandro Blanco y Miguel Carballeda, presidentes del COE y del CPE, expresaron su optimismo con respecto a los resultados que puedan lograr las delegaciones españolas en París. Blanco apuesta por superar el techo de las 22 medallas alcanzadas en los Juegos de Barcelona 92, mientras que Carballeda se mostró convencido en mejorar el balance firmado por los deportistas adaptados españoles en Tokio: 36 medallas en global, de las que 9 fueron de oro. También se proyectaron vídeos con mensajes motivadores a cargo de cuatro campeones olímpicos españoles: Fermín Cacho, David Cal, Samuel Sánchez y Ruth Beitia. Y no faltó un momento para el humor y la distensión con una encuesta realizada a pie de calle para conocer la cultura deportiva y olímpica de los ciudadanos valencianos.

Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, repasó el año 2023 para la Fundación Trinidad Alfonso de una forma muy original. Se sometió a las preguntas de tres protagonistas o beneficiarios de diferentes programas desarrollados por la Fundación: un profesor de un centro educativo, el maratoniano Tariku Novales y Joaquín Rocamora, entrenador del Club Balonmano Elche. En primer lugar, Gómez se congratuló por el “espectacular Maratón de Valencia, consagrado como uno de los mejores del mundo por su participación, por los cronos logrados por los ganadores y por la implicación de la ciudad. Con el Maratón, nuestra tierra se proyecta al mundo, como ocurre con las Fallas. Y seguimos avanzando en nuestro objetivo de que la prueba sea cada vez más autosuficiente y sostenible por sí misma”, comentó Gómez. El directivo valenciano se congratuló porque “el territorio valenciano haya concedido en los últimos meses una gran cantidad de pasaportes olímpicos a través de eventos tan relevantes como el propio Maratón, el espectacular Mundial de gimnasia rítmica desarrollado en agosto de 2023 o el Preolímpico de hockey hierba. Y aún faltan los billetes olímpicos para la selección femenina de balonmano y para el combinado nacional de baloncesto masculino”, indicó.

Juan Miguel Gómez incidió en el propósito de la Fundación en contribuir a que la Comunitat Valenciana sea, cada vez más, la Comunitat de l’Esport, “es decir, un núcleo de referencia a nivel nacional. Para ello, nos apoyamos, principalmente, en tres ejes: el fomento del deporte base, el impulso al deporte de élite y la atracción de eventos”, comentó Gómez, quien finalizó su intervención congratulándose de la consolidación de “Amigos de la Comunitat de l’Esport”, una marca que engloba a nuevos compañeros de viaje de la Fundación en “esta aventura de hacer cada vez más grande al deporte valenciano”.

Por su parte, Juan Roig ha adelantado que el Proyecto FER continuará en el próximo ciclo olímpico y estará en Los Ángeles’28. Además, ha animado a los deportistas valencianos a conseguir sus retos, entre ellos alcanzar los Juegos de París: “Una de las frases que más me impacta es que es imposible derrotar a aquel que nunca se rinde. Todos fracasamos, y lo que han de hacer nuestros deportistas es no rendirse. Si no se rinden, nunca les puede ganar nadie”, ha comentado el presidente y mecenas de la Fundación Trinidad Alfonso.

Como deseos para el año 2024, Roig ha apuntado directamente al millón de euros por batir el récord del mundo de maratón en Valencia. “Y si fueran dos millones, sería precioso. Es una de nuestras grandes ilusiones”, ha asegurado. “Y luego, también, tener 50 deportistas en los Juegos Olímpicos. Estoy orgulloso del esfuerzo que hace cada uno de nuestros deportistas”. Respecto a las empresas, el presidente ha dicho que “un empresario puede hacer muchas cosas por la sociedad y una de ellas es dar”, porque “el que más tiene es el que más puede dar y nosotros damos todo lo que podemos”, ha concluido.