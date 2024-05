L´Orfeó d´Aldaia i el professor i poeta Francesc Rodrigo han obert, este diumenge 19 de maig, l´Homenatge al poeta valencià, Vicent Andrés Estellés, en el centenari del seu naixament. Davant un Teatre Auditori Municipal d´Aldaia, ple de gom a gom, baix la direcció de Fernando Taberner i amb David Barberá al piano, l´Orfeó ha fet música del poema de 1984, «Aldaia».

En acabar la primera interpretació de l´homenatge a Estellés, en un concert multidisciplinari presentat per la periodista Carol López, l´alcalde d´Aldaia, Guillermo Luján, ha pres la paraula per tal d´agraïr el suport dels patrocinadors, dels artistes, veïns i veïnes i dels alcaldes de la provincia presents en una vesprada molt emotiva, en la qual ha reivindicat el valencià com a element vertebrador del territori i ha recordat la figura d'Estellés, que estigué molt vinculat a la localitat valenciana d´Aldaia.

El cantautor valencià, Pau Alabajos, ha posat veu a Sonata d´Isabel, Assumiràs la veu d´un poble i M´aclame a tú. Francesc Rodrigo, Jordi Rodrigo i Iona Rodrigo han interpretat poemes com «Un entre tants». La Maria i Xavi de Bétera han cantat Albaes per a Estellés, acompanyats, al tabal i la dolçaina, per Els Bessons. El Cor ECHO VOCIS de Sueca, dirigit per Cèlia Máñez; i l´Orfeó Universitari de València, baix la direcció de Francesc Valldecabres, han precedit l´espectacle de dansa «Els Amants», un espectacle a càrrec de València Dancing Forward, amb els ballarins Pau Barreda i Paula Jordà i la coreografia de Joan Crespo. Ara bé, el moment àlgid de la nit, el més emotiu, s´ha produït quant l´alcalde Guillermo Luján ha fet diversos reconeixements. El primer, a la filla del poeta Vicent Andrés Estellés.

Reconeixements, també, per als més de 200 artistes que han passat per l´escenari, i per als patrocinadors: la Diputació de València i Mutua Levante.

La cançó de la Rosa de Paper, interpretada, de forma conjunta, per l´Orfeó d´Aldaia, per l´Orfeó Universitari de València i pel COR ECHO VOCIS de Sueca ha tancat una emotiva vesprada nit que ha arrancat els aplaudiments d'un públic completament entregat en l'homenatge d'Aldaia al poeta valencià, Vicent Andrés Estelles, en el centenari del seu naixement.