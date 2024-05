L’Associació de Tabaleters i Dolçainers “El Xarquet” de Massalfassar ha obert, este passat cap de setmana, la 28 edició del Cant al Ras, un popular encontre de cant rural, que, enguany, ha estat dedicat al poeta valencià, Vicent Andrés Estellés, en el centenari del seu naiximent.

Un centenar de músics de tot el territori valencià ha omplit el carrer de la Llibertat, i els seus voltants, en un CANT AL RAS, organitzat, des de 1997, per la COLLA de DIMONIS de MASSALFASSAR; i que, en esta ocasió, ha esgotat totes les entrades per fer sonar la veu d´un poble.

La 28 edició del Cant al Ras de Massalfassar ha reunit centenars de persones, aplegades de tot arreu: gent del poble, de la Cultura i de la Política, que no ha volgut perdres una edició tant especial com la de 2024.

Un sopar popular i multitudinari, on els músics i el públic han compartit taula i conversa, ha precedit un Cant al Ras que, en quasi tres dècades, ha convertit el municipi valencià de la comarca de la Horta Nord, en un autèntic referent pel que fa a la difusió i promoció de la cançó tradicional valenciana.