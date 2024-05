El Gobierno ha lanzado un choque diplomático total con Argentina tras las palabras de Javier Milei de este domingo durante un mitin de Vox en Madrid. El presidente argentino se ha referido a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, como su "mujer corrupta". Pocas horas después, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha realizado una declaración institucional desde Moncloa para anunciar que llama a consultas (retira temporalmente) a la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso.

Además, ha amenazado con tomar más medidas si el presidente argentino no se disculpa. Aunque no las ha especificado, el siguiente paso más habitual en estas escaladas diplomáticas es la expulsión de los embajadores, lo que supone de facto la ruptura de relaciones diplomáticas. "España también exige al señor Javier Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creamos oportunas para defender nuestra soberanía y dignidad", ha dicho el ministro de Exteriores. "El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente".