El conocido como Chalet de los Periodistas de la margen derecha de la avenida de Blasco Ibáñez fue el único superviviente de este lado de la avenida. Su salvación llegó hace algo más de cuatro años, cuando el Ayuntamiento de València impidió que el inmueble perdiera la protección como edificio emblemático para ser demolido y construir en su lugar un edificio de ocho alturas.

De ser así, hubiese seguido la estela de los otros 14 chalés del margen izquierdo que en pleno desarrollismo franquista (años 60 y 70) fueron demolidos para dar paso a bloques de edificios con mayor capacidad de viviendas que las unifamiliares pero mucho menos icónicas que estas construcciones. Fue la Asociación de la Prensa de València la que encargó la construcción de 33 viviendas, réplicas de la actualmente rehabilitada, a ambos lados de la avenida de Blasco Ibález y a escasos metros de los Jardines del Real. Los 19 de la margen izquierda siguen en su sitio, pero en la derecha solo sobrevivió el ubicado en el número 16.

La rehabilitación del conocido inmueble la ha efectuado el despacho de arquitectura de València Mar Plus Ask Arquitectos, que ha realizado trabajos en Porta de la Mar, Russafa y la Plaza de la Merced en la ciudad de València, aunque también en Palma de Mallorca y en Berlín. El despacho nació de la colaboración entre Mar Vicens y el danés Ask Anker Aistrup.

La rehabilitación

Desde Mar Plus Ask destacan que "el proyecto de restauración y reforma del Chalet de los Periodistas empieza con la búsqueda de la esencia original de la construcción". Así, "son los elementos originales y el tono de la casa los que nos sirven de guía para crear un lenguaje contemporáneo de intervención y traerla de nuevo a la vida". De hecho, según explican, "la elección de materiales, diseño de iluminación, detalles constructivos… se estudia cuidadosamente para que tenga sentido con el pasado, presente y futuro de la casa".

Para este proceso, el estudio lleva "una disciplina precisa" durante el proceso de construcción que resulta "fundamental" ya que "todos los detalles se deben ejecutar a la perfección". En esta obra, los arquitectos han trabajado con ELO Construcciones, cuyo trabajo valoran como "fantástico, eficiente y metódico" dada su "experiencia con edificios antiguos" y la capacidad de "entender la casa y la intención de la intervención a la perfección".