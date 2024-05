La expectaci贸n por saber cu谩ndo se da el bote de Pasapalabra y, sobre todo, qui茅n lo ganar谩, si 脫scar D铆az o Mois茅s Laguardia, es absoluta. Antena 3 empez贸 a calentar motores hace unos d铆as con el anuncio de que en breve se podr铆a repartir el bote y, ahora, llega la confirmaci贸n: el bote de Pasapalabra se entregar谩 en apenas unos d铆as.

Lo que a煤n no ha trascendido es la fecha exacta en la que se producir谩 el feliz desenlace ni, por supuesto, qui茅n ser谩 el afortunado concursante que se embolse los m谩s de 1,8 millones de euros. Sin embargo, hay muchas pistas y vamos a cont谩rtelas todas. Presta atenci贸n.

Las pistas que revelan cu谩ndo se da el bote de Pasapalabra

Lo que est谩 claro es que la entrega del bote de Pasapalabra se producir谩 en apenas unos d铆as: la semana pr贸xima. As铆 lo ha confirmado Antena 3 en sus redes sociales y mediante una promoci贸n que emite la cadena de televisi贸n.

La cantidad que se llevar谩 el concursante que consiga resolver las 25 palabras del rosco ser谩 superior a los 1,8 millones de euros. Y es que el 煤ltimo d铆a en que ambos aspirantes jugaron en Pasapalabra, el jueves 9 de mayo, el bote ya acumulaba 1.798.000 euros.

Dado que cada d铆a que transcurre sin que nadie gane el bote de Pasapalabra 茅ste se incrementa en 6.000 euros, el montante total ser谩 de m谩s de 1,8 millones. En concreto, puede ser de 1.804.000 euros, de 1.810.000 euros o bien de 1.816.000 euros.

Y es que est谩 claro que el bote de Pasapalabra se repartir谩 en el primer tramo de la pr贸xima semana, probablemente el martes 14 o el mi茅rcoles 15 de mayo. 驴Por qu茅? Por una raz贸n bien sencilla y que tambi茅n se ha convertido ya en una tradici贸n: la visita a El Hormiguero del ganador del bote de Pasapalabra.

"Visita sorpresa" el mi茅rcoles en El Hormiguero

El programa de entretenimiento que dirige Pablo Motos no ha desvelado cu谩ndo ser谩 esta entrevista, pero al anunciar las visitas de la pr贸xima semana, hay un d铆a que ha dejado en blanco porque se trata de "una visita sorpresa" que, seg煤n coment贸 el propio Motos, "no se puede decir a煤n por una raz贸n". Y esa raz贸n no parece ser otra que ser el ganador de Pasapalabra y que hay que esperar a que la cadena de televisi贸n revele de motu propio cu谩ndo ser谩 el d铆a en que se entrega el bote de Pasapalabra.

Todo depender谩 de si Antena 3 decide esta vez, como hizo en 2023, cuando Rafa Casta帽o se llev贸 el bote de Pasapalabra, modificar el horario de emisi贸n del concurso y trasladarlo a prime time como ocurri贸 en la anterior ocasi贸n. En ese caso, es probable que no d茅 tiempo a que El Hormiguero emita la entrevista con el ganador porque tal vez ser铆a ya demasiado tarde para el com煤n de los telespectadores espa帽oles.

Si Pasapalabra se traslada el martes a horario de m谩xima audiencia, por la noche, lo m谩s seguro es que El Hormiguero emita la entrevista al d铆a siguiente. Teniendo en cuenta que el programa de Pablo Motos anuncia la "visita sorpresa" para el mi茅rcoles 15 de mayo, eso eso indicar铆a que el martes se entregar铆a el bote de Pasapalabra.

Sin embargo, si el horario del concurso se mantiene en su franja habitual (tras 2023 las cr铆ticas de los seguidores del programa fueron numerosas), Pasapalabra podr铆a repartir su bote en la tarde de mi茅rcoles 15 de mayo y, horas despu茅s, El Hormiguero emitir la entrevista con el vencedor del bote, que en ese caso se habr铆a embolsado 1.816.000 euros.