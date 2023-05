El museo valenciano, L'ETNO, que ha sido reconocido como Museo Europeo del Año, es una institución que "interpela al visitante" con una muestra "proactiva" de la cultura tradicional y popular valenciana. Para el director de este museo, Joan Seguí, la supervivencia de los museos en el futuro pasa por ser "proactivos" y apuesta por un camino "desinhibido" para llevar su actividad "más allá de las salas".

Los EMYA (European Museum of the Year Award) son los más conocidos reconocimientos a la calidad de los museos europeos, desde su primera edición en 1977. El premio ha sido avalado por el proyecto expositivo 'No es fácil ser valenciana/No es fácil ser valenciano', una apuesta que describe un diálogo entre lo global y lo local vinculado a la cultura tradicional y popular valenciana.