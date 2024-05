Coches, peatones y todo aquel que ha compartido espacio público con este peculiar ciclista se ha quedado ojiplático, cuanto menos, al cruzarse con él. Y es que un joven ha circulado totalmente desnudo sobre su bicicleta por el tramo de carril-bici de la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre de la ciudad de València.

No está claro que se trate del mismo naturista, vecino de Aldaia, que hace un par de años tuvo un encontronazo con la Justicia cuando caminaba por la capital también en cueros. La policía no cesaba de pedirle que se identificara y en su cita con el juez también se presentó sin ropa alegando que "es legal, me gusta y no le hago daño a nadie".