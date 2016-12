Nadal no es una festa pagana

Hem convertit el Nadal en una festa pagana, perquè molts ja no viuen estes festes celebrant el naixement del Crist, sinó com unes ximples vacances d´hivern. I Nadal no són vacances d´hivern, sinó la celebració del naixement de Jesucrist, el Senyor, que ens porta a estimar tothom amb vertadera caritat cristiana. Vicent Martínez. Alberic.