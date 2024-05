脫scar y Moises, los actuales concursantes de Pasapalabra, siguen adelante con su lucha por hacerse con el millonario bote del concurso, que cada vez est谩 m谩s pr贸ximo a los dos millones de euros.

Ambos han dado momentos de gloria a este conocido y longevo concurso, que de un tiempo a esta parte se emite en Antena 3, aunque ninguno de ellos ha conseguido de momento completar correctamente todo el rosco y, por tanto, hacerse con el bote.

Los datos de Mois茅s y 脫scar en Pasapalabra

Mois茅s Laguardia, de La Rioja y experimentado ya en Pasapalabra aunque es en esta fase en la que est谩 consiguiendo su participaci贸n m谩s prolongada, se ha quedado ya varias veces a punto de caramelo con el bote al lograr 24 aciertos.

Tan s贸lo por una palabra, Mois茅s no ha ganado el bote de Pasapalabra en diversas ocasiones. Se ha quedado muy cerca y eso, queramos o no, da alas al concursante que lo logra. No es para menos, puesto que obtener 24 definiciones correctas en el concurso es una tarea harto complicada.

A diferencia de Mois茅s, su rival, 脫scar D铆az, de Madrid y tambi茅n experimentado en el mundo de los concursos de televisi贸n debido a que particip贸 durante meses en el ya extinguido programa de Boom, no ha podido alcanzar las metas de su contrincante.

Y es que 脫scar se ha topado con un techo de cristal que parece que le impide avanzar en Pasapalabra. Como mucho, el concursante ha obtenido 23 aciertos de un total de 25; es decir, lo m谩s cerca que ha estado del bote de Pasapalabra ha sido a dos palabras.

Fue a principios de a帽o, cuando un intenso duelo entre Mois茅s y 脫scar acab贸 obligando al madrile帽o a ser especialmente prudente para ganar el programa y se plant贸 a dos palabras de distancia del bote de Pasapalabra. S贸lo 茅l sabe ahora si aquel d铆a podr铆a haber conseguido romper su techo de cristal y lograr los 24 aciertos e, incluso, lograr un pleno de 25 aciertos y, con 茅l, el bote.

Y, mientras, siguen los emocionantes duelos entre 脫scar y Mois茅s en Pasapalabra hasta que uno de los dos se embolse por fin el gran premio o, para lamento de sus seguidores, caiga ante un nuevo aspirante cuando se tenga que sentar en la silla azul. Qu茅 est谩 destinado a cada uno de ellos es algo que s贸lo se descubrir谩 al seguir con fidelidad el programa, uno de los m谩s vistos de la franja de la tarde en la televisi贸n de Espa帽a.