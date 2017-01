No más ayudas a Acció Cultural

A nuestro alcalde se le nota que ha nacido en Manresa. Como valenciano me indigna la noticia de que Joan Ribó haya otorgado recientemente a Acció Cultural del País Valencià, entidad catalanista, la segunda mayor ayuda para proyectos culturales. Ese dinero pertenece a todos los valencianos y los valencianos no queremos que Cataluña nos venda la moto, sabemos que Valencia pertenece a España y estamos muy orgullosos de ello. Los mas beneficiados de esta ayuda son los catalanistas y sobretodo el señor Puigdemont, ya que anteriormente facilitaba ayudas a Acció Cultural y ahora se lo puede ahorrar. Con el dinero de todos se intenta romper la unidad de España, algo completamente absurdo. Ya esta bien señor Ribó de favorecer al sector catalanista, no puede ser que Cataluña nos salga tan cara. En primer lugar porque hay otras preferencias antes de dar dinero a cualquier identidad y en segundo porque Cataluña aquí no tiene nada que ver y Valencia será Española hoy y siempre. Tomamos nota para las siguientes elecciones. Carlos Colomer Garcia. Valencia.