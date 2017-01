Terramelar y Benimàmet

Cuando en 1991 nos venimos de Rocafort a Terramelar vimos que ese barrio tenia una serie de recursos como una estafeta de correos y una pequeña sucursal de Bancaja etc. para no tener que ir a Paterna o Benimamet. Pues al paso de los años, en vez de tener mas facilidades¡nos hemos quedado sin nada y claro ¡tenemos que ir a Benimamet y es imposible aparcar el coche pues no existe un espacio para poder dejarlo! ¡Por supuesto pagando! Y hay veces que das vueltas y vueltas y al final lo logras pero en una calle lejos de esa plaza de Luis Cano, que es donde están esos servicios.

Por favor señores políticos hagan un espacio publico para aparcar pues somos muchos/as los que tenemos que ir al banco o a correos y nos viene mejor Benimamet que Paterna. Francisco Mir Berenguer. Terramelar.