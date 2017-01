Ya sé que ésta no es la sección más indicada para escribir lo que voy a escribir, pero quiero compartirlo con cientos de personas que no me conocen y a las que no conozco. «Mi amor, tú, a quien quiero, a quien admiro, a quien respeto. A ti mi amor, que me das felicidad, que me haces sonreír, que me alteras los días para que no me falte nada, que estás cerca y a veces tan lejos. Y a veces nunca».

«Mi amor, tú, siempre tú, aunque no estés. Aunque te vayas y tardes en regresar. Aunque te falle la memoria y no te acuerdes, ni de mí, ni de la vida, ni de ti»

«Te quiero a ti, lo sepas o no lo sepas, lo quieras saber o no quieras. Lo puedas entender o no lo entiendas. Te quiero, aunque te duela, aunque te pierdas, aunque navegues por mundos desconocidos para mí».

«Te quiero siempre, desde que empecé a quererte, desde que te conocí».

«Te quiero porque vales la pena, te mire como te mire te quiero, desde la ventana o desde la puerta, de frente o de lejos, aunque te incomode te miro y me sonrojo a veces al mirarte. Te quiero así como tú eres».

«Desde que supe cómo querer te quiero. Nadie me impedirá quererte, si no saben querer que se apañen, yo aprendí a partir de ti, y si tú no sabes, yo te enseño. Es bonito querer, créeme, es grande, es más que grande, es magnífico».

«Te quiero a ti, hoy, y mañana te seguiré queriendo, no lo dudes. Aquí te lo digo, para que nunca se te olvide, para que recortes estas líneas y las enmarques y luego las coloques en el lugar más privilegiado y sincero de tu corazón, y así leerlas siempre».

«A ti que estás leyendo esto, me conozcas o no, te conozca o no, si tienes cerca a alguien a quien quieres dile ya mismo "te quiero". Díselo ya, no lo dejes para luego, que luego puede ser tarde». Consuelo Jover Rodriguez. Valencia.