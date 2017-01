Los pecados de Arabia Saudí

Arabia Saudí, con el apoyo de Estados Unidos, está bombardeando Yemen. Una ONG que tiene contactos con el país me explica que no se puede acceder a la poblacion civil, por lo que no llegan alimentos ni agua ni tampoco ayuda sanitaria. La población está atrapada en un infierno. También informa esta ONG que tampoco es posible enviar remesas económicas porque no se permite que entre dinero del extranjero.

Pero esto no parece importarle a la Marca España ni a Felipe VI, que ha negociado con el Gobierno saudí, que no solo es responsable de miles de asesinatos en Yemen, sino que además tampoco respeta los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Poderoso caballero es don dinero y mientras a mi no me toque€ Mª Luisa Bello Sellés. Valencia.