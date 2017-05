Un arma letal a nuestros alcance

Muchas veces me he preguntado el porqué la gente consume con tanta facilidad una droga como es el tabaco, que provoca 400.000 muertes al año en España, por no hablar de las personas que mueren en todo el mundo. Resulta alarmante que cada vez la sociedad vea con más normalidad que una persona fume teniendo en cuenta que está introduciendo en su cuerpo una gran cantidad de compuestos químicos como el alquitrán, el cianuro o el arsénico. ¿Cómo puede alguien seguir dañando a su cuerpo? ¿Es una forma de sentirse integrado en la sociedad?

La mayoría de los jóvenes considera que para poder sentirse integrados en la sociedad tienen que fumar tabaco o cannabis, tomar cocaína... piensan que de esta forma estarán seguros y todos les mirarán con respeto. Yo soy una chica de dieciséis años y considero que no hace falta mostrarte mejor que nadie haciendo cosas que no te gustan y no te aportan nada, sino que te destruyen; simplemente, aquellos que te quieren te aceptarán tal como eres.

Me gustaría que se sustituyese este arma letal por otros hábitos como el deporte, que no te daña y te hace sentir sano, o simplemente que nos concienciemos de que todo pasa factura y cuando menos te das cuenta ya no hay marcha atrás. Gloria Borredá Cerdá. Vallada