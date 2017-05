La timba tètrica

Deixem-nos d´ironies subtils, d´afalacs genuflexos i de romanços. Al poder central, mane qui mane, els valencians no els importem un bunyol. Deia jo que entonar la cançó predilecta de cada estiu (des del marqués de Campo fins als pròxims€10? 20? 30 anys?), amb la partitura i lletra del maestro Rajoy, és una perfecta inutilitat. Ganes de fer riure. Ens aboquen orins al cap i xiulen fent veure que plou. Perquè reclamar el hit parade del Corredor Mediterrani amb l´argument que els territoris més productius d´Espanya arribarien més aviat a Europa i, per tant, serien més competitius, aconsegueix, precisament, el contrari del que es pretén. Només de sentir l´al·legat de la lògica econòmica, els ressorts nacionalistes es posen en funcionament i parturient montes, nascetur ridiculus mus: han parit un desgavell colossal, el corredor Central, contrariant les directrius de Brussel·les. Però no us desanimeu, que són capaços de fer-ho si, a canvi, inutilitzen la normal connexió per la Via Augusta.

Si els polítics volen una infraestructura o un finançament més just, farien bé demostrant que són capaços d´abandonar el joc si les cartes estan marcades. El nacionalisme espanyol és un estrateg solvent; tafur i trampós, però bon estrateg. Ens lleva la vedriola i nosaltres tornem a la timba. No seria millor deixar de jugar? Si en eixe antre de perdició sempre hem perdut, perdem i perdrem, què fem acudint al tuguri on ens deixen a la intempèrie? Que no tenim vergonya? Vicent Moreno Mira. València.