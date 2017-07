Soy musulmana y no quiero verlo

Colectivos sociales avalan la resolución que permite prendas religiosas en los colegios valenciano. Me parece hipócrita esta medida, me parece una falta de conocimientos y una ignorancia total hacia lo que se está permitiendo. El uso del velo no es un símbolo religioso es un código de falsa identidad de las alumnas que van a centros escolares legislados por una ley no islámica.

Si fueran consientes de lo que significa el velo, esos que defienden la libertad y la tolerancia se deberían avergonzar. Porque es todo lo contrario a lo que defienden. Es un símbolo de sumisión, es una prenda que se utilizaba hace mas de 600 años y que con el progreso que ha habido fuera de territorios no legislados por la ley islámica se ha eliminado. Que usen en velo en países donde necesitan protección, pero aquí, en España ¿de quién se tienen que proteger?

Se aferran a la libertad de fe, a la libertad de vestimenta y llevan un símbolo contrario a la libertad. Estoy ya cansada de argumentar lo que significa el velo y por qué se lleva. Si quieren absorber nuestra educación para ser uno más en nuestra sociedad que acepten que aquí no necesita un velo para manifestar su fe. Aquí no hay ninguna ley que te obligue a llevar una prenda para saber qué dogma sigues y ser «más respetada».

¡No al velo en escuelas públicas! No es necesario llevar el velo para ser musulmana, propaguen ese mensaje que está en el libro sagrado de los musulmanes y callen la boca a esas familias musulmanas que vivien en países libres para impedir a sus hijas integrarse. No hay ninguna ley musulmana que castigue a la mujer por no llevar velo. Que los profesores y la conselleria expandan el verso del Corán donde así lo manifiesta y dejen de ser ignorantes.

Soy hija de familia musulmana y lucho día a día por una integración y una convivencia basadas en la sociedad en la que vivo, y no en la de hace 600 años ni en leyes que no rigen mi vida en España. Porque ante todo soy mujer antes que musulmana y el islam necesita cambios y evolución, y con estas medidas no nos ayudan. Zahra Jihad. València.