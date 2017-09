El Parlament aprueba la ley de transitoriedad con poco más de la mitad de la cámara. Por otro lado, tenemos a Oriol Junqueras como protagonista indicando que todo ello es para dar a los ciudadanos catalanes lo que el Gobierno les niega, palabras huecas que solo se las puede creer un ciego de su mismo partido, ya que como siempre no especifica nada. Por otro lado, se está diciendo que los catalanes no tienen por qué heredar la deuda contraída por todos los españoles. Por esa misma razón los catalanes separatistas no deberían heredar la paga de jubilación ni el sistema de la seguridad social. Parece absurdo todo lo que estamos viendo, y una forma clara de dividir a la sociedad con argumentos tan pobres Como que se quiere una república en Cataluña, y mezclado las churras con las meninas, pues hace comparaciones de países que están en la unión de Gran Bretaña, comparándola a una España que según sus estatutos es una monarquía parlamentaria, mientras no se demuestre lo contrario. Lo puedo decir más fuerte, pero no más claro, creo con toda sinceridad que tiene un guión en su cabeza, y por muchas preguntas que le hagan como pasó en la Sexta Noche, te responderá con un beborreo aprendido de memoria. Enrique Fernández Iniesta. València.