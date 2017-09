Amb tot el dret del món

Estic una mica fart del monotema i de la sobrecàrrega informativa -o desinformativa– que durant estes darreres setmanes estem vivint: el referèndum català. Quin és el problema, doncs, al qual ens enfrontem? Votar, és això? És eixe el problema? Per una banda, l´Estat defensa que el referèndum d´autodeterminació de Catalunya és il·legal i s´ha emparat en la Constitució, la qual no contempla el dret a posar en qüestió la «indivisible unidad de la patria». No obstant això, el dret no té necessàriament a veure amb la legalitat. El dret és una qüestió que s´emmarca dins d´un context moral, i sovint es plasma i és reconegut per la llei. Això ho podem comprovar en l´hemeroteca de la història i ho observem en el transcorregut de les lluites de les més importants conquestes socials com, per exemple, el divorci, el sufragi universal, el matrimoni igualitari€

Els catalans tenen, com qualsevol altra nació, dret a decidir. El problema no és tant de legalitat, sinó que bàsicament des de la classe política espanyola no es vol reconéixer i practicar aquest dret. No hi ha cap voluntat de solucionar aquest etern enrenou, i l´Estat no ha proposat cap altra via. El que ha quedat clar durant estes jornades és que tenim un govern espanyol que té demofòbia, és a dir, aversió a la democràcia. Rajoy i els seus tenen por a les urnes, tenen por a obrir un debat de debò on el poble de Catalunya s´emmiralle i decidisca el seu futur ja siga o bé dins d´Espanya o bé construint una República Catalana independent. El referèndum d´autodeterminació és sense dubte una oportunitat de reconsiderar el marc jurisdiccional vigent i fer un exercici de cultura democràtica: donar-li la paraula i la veu al poble.

Ens trobem davant d´un xoc de trens, una col·lisió entre dues institucions, entre el 80% d´un poble que vol votar i un Estat que farà tots els possibles per impedir-ho. La situació està en un moment cúspide, esperem que no s´accentue aquest assetjament, però molt em tem que l´Estat utilitzarà totes les ferramentes de què disposa per a dinamitar l´exercici al vot. Malgrat tot això, l´1 d´octubre no es podran il·legalitzar centenars de milers de persones que ompliran, papereta per papereta, les urnes catalanes. Mentrestant, que tothom ho tinga clar: votar, eixe és el problema que alguns tenen. Demofòbia, se´n diu. No ho oblideu. Sergi Moyano Hurtado. Alzira.