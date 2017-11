Todo bien planificado

Tiene razón este Alfonso Rus, cuando dice que no se podrá demostrar el cobro de comisiones ilegales, pues al parecer las comisiones se pagaban sin factura por las empresas invitadas al concurso, cuando retiraban las copias de los proyectos de la copistería donde estaban depositados. Todo un sistema bien planificado, ya que en el caso de que a alguna empresa no le interesase la obra, no tenía más remedio que retirarlo y pagar, pues en caso contrario si no lo hacía le borraban de la lista de invitados para las próximas obras.

Al parecer, el sistema era muy frecuente en diversas localidades y las cantidades recaudadas a veces superaban el 40 % del importe de las obras, por lo que será muy difícil de demostrar, ya que algunos como bien dicen ya eran ricos, y estaba en política porque querían y no por necesidad. Y por supuesto, por mucho que diga que sólo robaría por su familia si estuviera muriéndose de hambre, nunca por un partido político, él sabe muy bien que todos los partidos tapaban lo que estaba pasando siempre y cuando llegase parte del maletín a su contable. Enrique