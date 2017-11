L´il·lustre Tomàs Llorens dedica un interessant article a documentar, socialment i històricament, el «desencontre» entre valencians i catalans... a València, doncs a Catalunya no se´n detecta cap de desencontre. Només caldria afegir, a la seua documentada i objectiva anàlisi, la perspectiva psicològica –o psicopatològica– en esbrinar l´etiologia malaltissa de l´anticatalanisme militant que ens envolta i que no és una altra que el complex d´inferioritat, que exhibeixen bona part dels patriotes locals envers Catalunya i els catalans, ja que el seumenimfotisme xoca de ple amb la seriositat, coherència, laboriositat i defensa –legítima i democràtica–de la seua identitat, per part dels nostres veïns del nord.

I clar, la secreció de bilis esdevé irremeiable, fins i tot en comentaristes –de tertúlia o d´article d´opinió– inclosos. Marc Antoni Adell. València.