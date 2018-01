Circulación en Patraix y Tres Forques

Como se realizó una exposición sobre circulación y se puso como ejemplo el barrio de Patraix, de cuya plaza que aún hay expuesta una fotografía en el claustro de la Nau, se me ocurre preguntar si alguien ha pensado que haciendola peatonal han convertido esa zona en una isla sin salida. Para poder asistir las personas sin movilidad y que se te tienen que llevar con coche a los ambulatorios de Zafranar o de Padre Jofre hay que ir con plano. Esta obra es de hace años, pero siempre espero que los políticos piensen y mejoren. La calle Fontanares termina en Tres Forques en un tramo de sentido único y que solo sirve para dar vueltas a una finca... ¿a alguien se le ha ocurrido mirarlo? O que en Archiduque Carlos no tengas posibilidad de girar a la izquierda desde Tres Forques hasta Tres Cruces, tampoco lo piensa nadie... Señores concejales, como vecino de este barrio , estoy hasta (...) de que los políticos que no tienen ni dea de urbanismo me digan como puedo entrar y salir de mi casa. Juan Miguel López Ávila. València.