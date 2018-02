Estudiar en el idioma que se quiera

Me parece enormemente positivo para los alumnos que puedan estudiar más de una lengua y en más de una lengua. En la Comunitat Valenciana, los niños y niñas aprenden castellano, valencià e inglés u otra lengua extranjera. Y además, a los padres les asiste el derecho para que elijan en qué lengua desean que estudien sus hijos. No vale imponer las cosas, pero sí vale razonarlas y que cada uno pueda elegir, aquí y en otras comunidades autónomas que tienen como oficial más de una lengua. Por ejemplo, en la amada Catalunya: ¿por qué los alumnos catalanes no pueden estudiar català, castellano e inglés u otra lengua, y además estudiar en la lengua que elijan? No valen las imposiciones. Vale poner en marcha el raciocinio y el trellat, del que algunos carecen. Vicent Martínez. Alberic.