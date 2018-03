Sobre pensiones

Me va a costar no ser soez y ser totalmente aseptico con lo que sigue. Después de los años anteriores con el 0,25 % de aumento en las pensiones, ahora cuando nos dicen que todo va bien, que la crisis parece superada, que volvemos a ser alguien en Europa, me se dice que sigue el 0,25 % por la imposibilidad de subirlas como el IPC, ya que no hay dinero, pues los sesenta y muchos miles de millones que había en la hucha de las pensiones, no están. He trabajado y cotizado durante 46 años, como otros ciudadanos que al igual que yo no son anormales ni imbéciles. Tenemos claro que tenemos los políticos que nos merecemos (pues fueron votados); por supuesto que alguna excepción hay, pero hay que usar la lupa para encontrarla. Ángel Pertusa Collado. València.