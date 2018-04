¡No dejemos de leer!

Una hermosa tradición que nace en Cataluña y que cada día se extiende a lo largo y ancho de la geografía nacional; el día de sant Jordi. En mi puesto de trabajo, así como del resto de compañeros, el departamento de Recursos Humanos tuvo la estupenda iniciativa de regalarnos un libro con una nota recordándonos el día que se celebra ba ayer. Ya sea tanto en formato físico como digital, no deberíamos abandonar nunca la sana costumbre de culturizarnos leyendo un libro. Es alarmante comprobar que más del 40 % de la población no lee habitualmente.

Yo no digo que devoremos decenas de libros cada año, pero que sí al menos nos enganchemos a varios de ellos. Reconozco que a mí me da cierta pereza ponerme a leer, pero cuando se me despierta el interés por algún libro, se aviva en mí el deseo de ir leyendo cada noche en la tranquilidad de mi cuarto, varias páginas para conciliar el sueño. Mi ortografía, capacidad comunicativa y de expresión mejoran notablemente cuando enlazo una buena racha lectora. Solo por eso, por egoísmo personal, os animo que empecéis un nuevo libro hoy mismo. Salvador Herrero Rey. València.