Leo que a los funcionarios de la Ciudad de la justicia que practicaban absentismo laboral no se les va a sancionar. Sí señor, eso son responsables y jefes magnánimos y complacientes. Siendo yo también magnánimo, no puedo por menos pensar que esos responsables hacían o hacen lo mismo. Perfecto, pues. Todo el mundo contento y el contribuyente como yo es un tocapelotas que no tiene otra cosa que hacer que meterse donde no le llaman por una simple bagatela. Ángel Pertusa Collado. València.