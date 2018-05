Monoparentales y familias numerosas, ¿es lo mismo o lo mismo da?

Hoy se celebra el 25 aniversario del nombramiento del año internacional de la familia, por ello en muchos lugares aprovechamos a celebrarlo este fin de semana pasado. En Valencia el lugar elegido fue Bétera, y allí nos encontramos 25 asociaciones del mundo familiar.

Por la distribución de las carpas coincidió que Familias Numerosas y Monoparentales estábamos las unas en frente de las otras, ¿ironía del destino o reflejo de la sociedad? Nada más lejos de la realidad. Tenemos familias numerosas que son monoparentales y monoparentales que son familia numerosa, pero aquí el dicho de "Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando" no sirve, ya que a las primeras les da la consideración el número de hijos, y a las segundas el de progenitores. Desde la Federación de familias monoparentales no se cansan de exigir una ley Nacional específica, en dónde puedan ver reflejado y amparado su día a día, de poco le sirve a una familia monoparental con un hijo, una casa de 120m2 si con ello incrementa el gasto en contribución urbana, el precio de compra o alquiler etc, o que le unifiquen el tramo 1 y 2 de consumo de agua; en cambio a una familia numerosa que además es monoparental sí; igual que hay medidas que beneficiarían a los dos colectivos, como el copago farmacéutico, eliminado recientemente a las familias monoparentales, ¿alguien se ha parado en pensar lo que pagamos las familias numerosas? Desde el colectivo de familias numerosas en general y ASFANA Familias Numerosas en particular, nos unimos a la exigencia de una Ley de monoparentalidad, no por quedar bien o porque no les queramos con nosotros, sino todo lo contario, en muchos de los casos su lucha es nuestra lucha, ya que si un progenitor con 1 o dos hijos lo pasa mal, imaginad como se eleva a la potencia, siendo N el número de hijos de ese progenitor monoparental, y queridos lectores y políticos, os aseguro que el número de familias monoparentales que son a día de hoy familia numerosa es muy elevado.

Es por esto, que si de verdad se quiere hacer una política familiar real y proteger de verdad la diversidad de tipologías de familia lo primero que hay que hacer es legislar como es debido y no meter a todas en el mismo saco, más aún cuando desde los colectivos implicados dicen una y otra vez que es un error