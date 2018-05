Omnium Global ha fet un bon paper

Fa uns quatre anys vaig escriure a Aigües de València (avui Omnium Global) per demanar que la correspondència posta (sobres i factures) les enviaren en paper reciclat. Cada any envien 5,5 milions de factures i sobres. Sobres i factures que una vegada arriben als domicilis són llençats immediatament al fem. En el millor dels casos al contenidor blau de selecció de paper. La primera resposta va ser el silenci. Però finalment, va haver un directiu decidit i pacient, Jaime Barba, que es va implicar buscant la manera de fer-ho efectiu, per tal de d'utilitzar els nostres recursos intel·ligentment.

Han hagut molts problemes que han d'haver sigut superats. Un d´ells eren tècnics; a Espanya -que jo sàpia- no hi havia experiència de cap empresa d´eixe volum de que utilitzara paper reciclat per a la facturació. Gràcies a l´expertise de Pere Margarit, un tècnic en arts gràfiques, van ser resolts. I per una altra banda, el lleuger increment de preu, han sigut aprovats per les administracions valencianes pertinents, que actualment, són molt sensibles per que pensen que val la pena de prendre mesures serioses per evitar la contaminació i utilitzar, realment, l´arreplega del paper en els contenidors blaus, que ajuda a mantindre un clima benigne. I s´ha de dir que si el preu és un poquet més elevant, és per que ningú utilitza eixa classe de paper, que si l'utilitzara extensivament, seria més barat que el convencional. Finalment, a primers d´any hem començat a rebre les factures en paper reciclat de postconsum amb certificat fiable. Ara les grans empreses de telefonia, banca o d'electricitat tenen l´oportunitat de continuar el canvi en tota la seua correspondència i fer-la en paper reciclat. No és de sentit comú que el paper del contenidor blau s´utilitze realment? Farien un bon paper per cuidar, realment, la nostra Terra. Carles Porcel. València.