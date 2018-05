La franja de Gaza

Dice Benjamin Netanyahu que los métodos no letales no funcionan en Gaza. Dijo que lo intentas de todas las maneras, pruebas todo tipo de métodos, pruebas métodos no letales y no funcionan... Entonces te dejan con malas opciones. Es un mal negocio. Es por lo que ordenó la matanza de sesenta personas y mas de dos mil heridos. ¿Este personaje es nuestro socio? ¿Compartimos el mismo mundo que él? Me agradaría encontrarme con otras personas que analizaran y comentaran esta conducta. José Ramón Granado Cabezas. València.