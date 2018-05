Por un mejor transporte público

Hoy en día miles de personas usan transportes públicos para ir al trabajo, la escuela, etc. Pero el inconveniente es que hay zonas en concreto, urbanizaciones como Torre en Conill o Mas Camarena, que no disponen de este servicio con las suficientes rutas y frecuencias. El tranvía únicamente llega hasta Bétera, lo que supone el uso de un segundo transporte para llegar a nuestro destino. Y esto no resulta cómodo para las personas que solemos utilizarlo con frecuencia, sobre todo para los menores de edad, y no tenemos muchas más alternativas para poder desplazarnos. Yo creo, que sería deseable extender el trayecto hasta estas zonas y además, añadir al horario de autobús más frecuencias y alguna ruta de conexión entre los pueblos y las urbanizaciones colindantes. Clàudia González . València.