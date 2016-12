El futuro provincial se forja en sus piernas

Grandes ilusiones. La provincia de Castelló va a tener puestas todas las miradas en su rendimiento. Son tres ciclistas que vienen destacando en etapas anteriores y que ahora aspiran a dar un paso más al frente tras haberse comprometido con tres equipos con mucha proyección. El profesionalismo está un poco más cerca.

El 2017 se presenta como un año muy intenso para el ciclismo provincial. O más concretamente para tres representantes de la provincia de Castelló que aspiran a dar el salto al profesionalismo a corto-medio plazo. Se trata de Óscar Pelegrí, Noel Gil e Iván Moreno, quienes cambian de equipo el próximo año con vistas a seguir progresando y creciendo en sus respectivas carreras.

Óscar Pelegrí (Betxí, 1994) se estrenará en la categoría elite y lo hará como corredor del Caja Rural - Seguros RG. El ciclista castellonense, proclamado campeón de España sub-23 de fondo, aspiraba a estar ya en profesionales este próximo curso después del gran rendimiento mostrado esta temporada, pero las ofertas que había recibido no le daban «suficientes garantías». «En mi nuevo equipo veo más salida y esa opción de llegar a profesional está más cerca porque nos han asegurado que van a subir a gente del filial al primer plantel. Todos los años lo hacen porque tienen una firme apuesta por la base y confío en conseguirlo», avanza.

El deportista castellonense, que el año pasado compitió en el Seguros Bilbao –que ha desaparecido–, lamenta que en España haya «poco equipos profesionales y muchos ciclistas», pero sabe que llegar al club navarro tiene mucho ganado. «Mi idea era tener contrato profesional ya en 2017, pero en los últimos meses se me han cerrado algunas puertas y la del Caja Rural es la propuesta más viable para dar el salto a profesional. Sería un sueño», confiesa el provincial, que va bien en todos los terrenos y tiene una punta de velocidad que le permite resolver carreras en grupos pequeños o pelotones de 50 corredores: «Se me dan bien las carreras de un día».

Crecimiento en ascenso

Noel Gil (Vila-real, 1994) estuvo el pasado verano a prueba en el equipo profesional Massi-Kuwait Cycling Project tras poner punto y final a su etapa en el Seguros Bilbao, y ahora se ha comprometido con la Fundación Euskadi EDP. «Mi objetivo para esta nueva etapa es conseguir alguna victoria que me resalte y certificar la trayectoria que vengo protagonizando los últimos años», dice.

El vila-realense, que también compite con la selección española en pista y que en 2017 pasa a categoría elite, llega a un equipo que ha estado en el Tour y en las mejores vueltas. «Ellos me han dado total confianza y es un paso muy importante para mí. De todas las ofertas que tenía esta era la más convincente porque su presidente, Miguel Madariaga, quiere volver a estar en profesionales en 2018 y esta era una buena opción», comenta.

Noel Gil, que este año se proclamó campeón de España sub-23 en pista (puntuación), disputará la primera prueba oficial de la temporada precisamente con España en pista y tiene previsto correr también la Liga Social de Castelló «para coger ritmo». «Creo que tenía más presión el año pasado que este. Ahora quiero disfrutar más y hacerlo bien para no amargarme el camino. Es muy difícil abrirse paso en este mundo y hay que seguir trabajando como hasta ahora», dice.

Tras Pelegrí y Gil, llega pisando fuerte Iván Moreno (Castelló, 1996), quien abandona el Benicàssim Me Gusta-LUK para seguir en categoría sub-23 en el Lizarte, filial del Movistar Team. Subcampeón de España en puntuación en carretera, el joven escalador explica que el nuevo año va a ser «para aprender». «Soy joven y creo que los próximos años voy a aprender todo lo que me digan y, si me dan la opción de correr con profesionales, intentaré aprovecharlo», confiesa.

Salidas internacionales

En principio, centrará su temporada en las pruebas de la Copa de España de la categoría y en alguna salida internacional que también se le ha planteado desde el equipo navarro: «Este paso que voy a dar es de los más importantes de mi carrera. Llevo todo el año coincidiendo con ellos en carrera y desde el año pasado me estaban siguiendo, así que ahora se ha dado la opción y cambiaré de aires. No todos pueden entrar en este equipo y voy a hacer todo lo posible por devolverles la confianza con buenos resultados».

A Iván Moreno, que ya ha tenido una primer toma de contacto con el Lizarte, le quedan dos años de sub-23. Empezó en las escuelas de Almassora y fue cubriendo etapas hasta que en juveniles se enroló en las filas del Benicàssim de Paco Soliva, quien le ha forjado como un potente escalador.