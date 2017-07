«Hay que dar una mejor versión»

Fue una de las sensaciones de la pasada temporada. A las órdenes de Fran Escribá, el mediocentro del Villarreal, Manu Trigueros, logró graduarse en Primera División y se convirtió en uno de los hombres a seguir del fútbol nacional. La calidad y la madurez mostrado por el centrocampista murciano durante el pasado curso, unido a la ausencia, al menos en el arranque de la temporada, de Bruno Soriano han provocado que la mayor parte de la responsabilidad, en el apartado creativo del juego, vaya a recaer sobre él.

Pero Trigueros no se asusta ante la responsabilidad. Este joven veterano no quiere ponerse techo, ni a nivel individual, ni en el aspecto colectivo. Ayer, en el tercer día de la pretemporada del submarino, no dudaba en afirmar que el objetivo principal del conjunto castellonense es «dar una mejor versión» que la ofrecida en la temporada. Después de que los amarillos cerraran en quinta posición la pasada Liga, de manera velada, el jugador del Villarreal señalaba la cuarta plaza, que clasifica para la Champions League, como meta para la plantilla.

En el apartado colectivo, Trigueros quiso mostrarse ambicioso. El centrocampista murciano aseguró que el vestuario quiere «seguir arriba» y mejorar el rendimiento ofrecido el curso pasado. Si bien en Liga, el objetivo sería buscar la cuarta plaza; tanto en Copa del Rey como en Europa League, el equipo quiere superar los octavos y los dieciseisavos de final, su techo la pasada temporada, donde dejó un regusto agridulce y una imagen mejorable.

Por su parte, en los personal, Trigueros no quiere confiarse. A pesar de la buena imagen mostrada, el murciano es consciente de que todavía puede mejorar. «Sé que tengo que seguir trabajando para estar a mi mejor nivel, porque si lo hago seguramente seguiré contando con la confianza del míster», declaró el jugador.

Satisfecho con la plantilla

También se mostró Trigueros «muy contento» con los compañeros con los que contará esta temporada. El capitán amarillo está convencido de que cuentan con el potencial necesario para alcanzar los objetivos marcados. «Estoy seguro que volveremos a ser un equipo completo y fiable. El club ha reforzado al grupo con la llegada de buenos fichajes que elevarán aún más el nivel del equipo. Yo, particularmente, estoy muy satisfecho con los que están», apuntó el medio. Además, añadió Trigueros que «me doy por satisfecho con los jugadores actuales» y considera que forman un equipo «bastante fiable y completo».

Sobre los primeros días de trabajo del grupo, Manu Trigueros comentó que «están siendo tranquilos», pero que siempre «es una alegría» volver a ver a los compañeros. Por su parte, sobre la ausencia de Bruno Soriano en el arranque liguero, el jugador afirmó que es «una baja importantísima», pero que «hay gente muy fiable para seguir sosteniendo al equipo».

Finalmente, el interior del Villarreal confirmó que afronta la pretemporada «con muchísimas ganas para conseguir algo muy importante, como una final o un título para el Villarreal».