La literatura como aprendizaje de lenguas

El profesor de Literatura y escritor Tomàs Llopis ha reivindicado el papel de la literatura «como eje para aprender lenguas» porque «la obra literaria tiene la capacidad de seducir por sí misma» y los textos literarios albergan «gramática, ortografía, léxico o morfosintaxis» indicó en la conferencia «Contra las aulas: la literatura en la educación secundaria» en la 2ª y última sesión del curso de verano de la UJI «Children's and Young Adult Literature and their pedagogical implications».