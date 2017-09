alineadores

Insiste Frank Castelló, no fuera el caso que tuviera que darme la razón, en jugar con tres centrales, y como entre cabuts anda la discusión, se lo volveré a afear con el irrefutable argumento del empate, que en esta categoría y cuando del Castellón hablamos, nunca, repito, nunca, debe considerarse suficiente.

Tampoco es la primera vez que reconozco cierta inquina hacia los de su gremio, más incluso que a los árbitros, enemigo natural de todo ultra, y yo lo soy. No me cabe duda que a esa manía sempiterna ha contribuido ese tobogán hacia el averno deportivo sufrido desde ni se sabe. He conocido iluminados y pusilánimes en el banquillo albinegro, comisionistas y caballeros, pero más allá de cierta complicidad en el trato con unos pocos, todos me han decepcionado por igual. Incluso me solivianta cuando aquí poco menos que se canoniza a Luiche por el ascenso a Primera, sin recordar que rompió la unidad del vestuario que nos condenó poco después o que también nos descendió a Segunda B; o cuando se idolatra a José Luis Oltra por una temporada de récord en la tercera categoría del fútbol patrio, obviando arteramente que se fracasó en el objetivo único del ascenso.

El mítico e irrepetible Juanito Planelles escribió en este periódico que le gustaba mucho más el término italiano de allenatore, en tanto que su función es la de escoger los titulares –¡si encima fueran los mejores...!–, derivando las cuestiones físicas y hasta psicológicas a los muchos auxiliares con los que cohabitan. Y ya centrados en ese cometido profesional, sostengo mi particular teoría de que el excesivo número de titulados les empuja a buscar méritos con decisiones rocambolescas, en un desesperado intento de emular a Johann Cruyff, maestro de la apuesta original y efectiva a la par. Está bien imitar a los mejores, pero ridículo quedarse en el envoltorio del chupa-chups, y no en el sabroso trabajo y la dulce sabiduría.

Ya le dije en persona al amigo Frank que, en el fondo, consideraba a los entrenadores unos periodistas frustrados, a los que les gusta escribirnos los titulares, y nada mejor para ello que decisiones incomprensibles amparadas en el corporativismo: sólo saben de fútbol los que pagaron por su carnet, que esa es otra. Por contra, y abundando en la misma tesis, los periodistas no dejamos de parecer unos técnicos de pacotilla, insistiendo en temas que no nos competen, con la diferencia a nuestro favor de una posición superior, que no inteligencia, pues diseñamos nuestras alineaciones y planteamientos sabiendo el marcador de antemano.

A ello me acojo para cuestionar esa persistencia en el sistema de los tres centrales contra la exitosa experiencia y rendimiento ofrecido ante un rival como el Nàstic, que milita dos categorías por encima. Y todavía se aleja más de mis entendederas el anuncio, no por repetido más justificado, de que el equipo se verá sometido a variaciones cada partido en machacona y mareante advertencia, dependiendo del rival, y no al revés, como corresponde a quien quiere llevar la voz cantante. Atrás quedaron aquellas alineaciones recitadas de carrerilla con profunda admiración, la de los años 40, la de la final de Copa, o la del último ascenso a Primera. Si hoy no podemos apostar por un once más o menos fijo, mal andamos.

Post Scriptum.- En cuantas ocasiones me han preguntado por el mejor entrenador del Castellón que he conocido, y han sido casi tantas veces como personajes desfilan por mi memoria, siempre niego la mayor y prefiero responder que el mejor está por venir. Si quiere ser Frank ya no puede vivir de las rentas de lo que representó en la lucha contra Cruz, y ese premio sólo se cobra subiendo. Se me dirá que es pronto para mi elevado nivel de exigencia, pero no hay tiempo que perder. Y la semana que viene le toca a los administradores del club, porque propietarios no son.