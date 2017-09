Los empresarios turísticos denostan los programas de vacaciones en temporada baja

Los empresarios del Club de Producto Introducing Castelló aseguraron este lunes en la presentación del catálogo de producto de la temporada 2017/2018 que los programas de vacaciones impulsados desde las instituciones para desestacionalizar el sector turístico y mantener el empleo «tienen un defecto genético».

En este sentido, el empresario y presidente del Club de Producto, Javier Gallego, indicó que «cuando tú haces un programa y lo dotas económicamente para que el operador ofrezca pensión completa por 18 euros, vamos mal; eso genera más pérdidas que tener el hotel cerrado». Al respecto, Gallego marcó un precio a partir de los 23 euros para que el sector estuviera interesado en secundar estos proyectos. El empresario aseguró que los programas «están mal paridos» e indicó que «hoy por hoy, los programas tipo Imserso, tipo Generalitat y tal, los únicos que ganan son las empresas adjudicatarias que lo gestionan». Gallego espetó que «no son programas en absoluto de apoyo al sector turístico, son programas planteados desde vamos a quedar bien con determinado grupo de votantes y la excusa es el sector turístico».

No obstante, el periodo entre octubre y abril sigue siendo el gran caballo de batalla de los empresarios turísticos. Identificado como «el gran reto», el periodo de temporada baja no puede ser cubierto con el mercado internacional y, según el sector, no existe mercado nacional que tire del turismo. Así mismo, Gallego reiteró que «es imposible con los precios que se pagan ofrecer un producto de calidad y que se genere empleo; se trata de programas para otra cosa».

A este respecto, Gallego realizó un balance sobre la temporada alta en el sector turístico, que acaba de finalizar. En su opinión, el análisis es «tremendamente positivo» debido a que «se ha consolidado el ciclo alcista» y destacó que la ocupación hotelera se ha mantenido en las cifras de 2016 a pesar de que el sector ha incrementado los precios «de manera destacable», una circunstancia que le lleva a concluir que «el mercado considera que la ecuación de valor con el producto de Castelló es acorde».



Tasa turística

Por lo que respecta a la regulación de una tasa que grave las estancias hoteleras, el empresario Javier Gallego indicó que es un debate en el que se hace necesario clarificar los términos. De esta manera, se mostró contrario a denominarlo 'tasa'', debido, aseguró, a que no se paga por un servicio. No obstante, se mostró dispuesto al estudio de medidas mediante una estrategia de contribución del sector turístico a las arcas públicas para desarrollar los destinos, aunque apuntó que sería necesario definir quien participa del sector turístico para ampliar la contribución.



Aeropuerto de Castelló

En relación a la base aérea de Vilanova y Benlloch, el presidente del Club de Producto Introducing Castelló, manifestó que tras dos años después del inicio de los vuelos comerciales, se espera minimizar la incertidumbre que todavía contemplan los touroperadores antes de firmar operativas a través del Aeropuerto de Castelló. Gallego indicó que «va a costar dinero y tiempo» poner en marcha el flujo de llegada de turistas, pero no obstante destacó el hecho de que Castelló está en disposición de ofrecer un producto novedoso, en la línea de lo que demanda el mercado.

Más allá, descartadas las industrias de la cerámica y de la naranja para dinamizar el aeropuerto por sus características, el turismo se situa como la herramienta clave.