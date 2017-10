«Marco debería explicar cómo han asaltado el ayuntamiento en un nivel de alerta terrorista 4»

Una «barbaridad». Con esta contundencia el subdelegado del Gobierno, David Barelles, contestó a la petición oficial de la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, de instarle a que comparezca en la Junta de Portavoces del ayuntamiento para dar cuenta de las investigaciones realizadas por las fuerzas de seguridad del Estado sobre el asalto al ayuntamiento, el pasado 30 de septiembre, por un grupo denominado Brigades Antifeixistes.

La alcaldesa, por carta y por correo electrónico, le solicita a Barelles su presencia, «junto a responsables policiales si lo considera necesario, para aclarar a los grupos políticos el desarrollo de las investigaciones, recordando que el informe elaborado por la Policía Local que apunta a que el citado grupo llegó a la azotea del Palau Municipal saltando por tejados de edificios colindantes- ya esta en manos de la Fiscalía.

El subdelegado confirmó en la tarde de ayer la recepción de la carta de Amparo Marco, a quien lanzó duras críticas porque, «ya sea por ignorancia, por desconocimiento o por falta de lealtad institucional, no sé si es conocedora de la barbaridad que está solicitando tanto a la Policía Nacional como al subdelegado» Tras recordar que la alcaldesa -en alusión al concejal Antonio Lorenzo - «tiene en su equipo de gobierno a alguien que sabe perfectamente las competencias de un subdelegado y de las fuerzas de seguridad, avanzó que el atestado policial del 30 de septiembre «se trasladó al juez, por lo que este tema está judicializado y por eso la investigación esta bajo secreto».

En este sentido, explicó que «la Policía Judicial esta bajo la tutela del juez, no bajo la del subdelegado, y además nunca he revelado ninguna información de investigación abierta, ni de este ni de otro caso, y tampoco he dado instrucciones a la Policía Nacional sobre las líneas por las que debe ir, y la alcaldesa sabe que la información que solicita no se le puede proporcionar».



Investigación

David Barelles ve lógico que Marco «esté preocupada por la investigación, y yo también», pero considera que «lo que debería de verdad preocuparle es qué ha pasado en su casa, donde se ha vulnerado la seguridad del ayuntamiento». Sobre los hechos, Barelles aclaró que «a mí me da igual si se han entrado por arriba, por abajo, por la izquierda o por la derecha». La cuestión a su juicio es que se ha violado la seguridad del Palau Municipal «y debería explicar cómo es posible que en un nivel de alerta terrorista 4 se haya vulnerado el ayuntamiento, qué medidas ha adoptado y qué medidas va a tomar para que eso no vuelva a suceder».

Barelles recalcó que estamos hablando de un edificio «cuya guardia y custodia es competencia de la Policía Local» y consideró que Amparo Marco debería priorizar cómo se va a afrontar en un futuro la seguridad del inmueble de cara al futuro. Así mismo, se preguntó «por qué las cámaras de seguridad, un elemento importante para esclarecer los hechos, no funcionaban».

La Policía Nacional -insistía Barelles - «está trabajando e investigando, pero ella debería de preocuparse más por saber qué ha pasado, y si necesita colaboración institucional par mejorar la seguridad de su edificio, le ayudaremos, pero le pido que no politice este tema más porque la relación entre las policías local y nacional es extraordinaria, con unos resultados de delincuencia en Castelló excelentes, y no me gustaría que este tema empañase las buenas relaciones entre los dos cuerpos».