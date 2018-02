Compromís denuncia a la Serratella por no eliminar símbolos franquistas

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha interpuesto una denuncia contra el Ayuntamiento de la Serratella por no cumplir con la ley de memoria histórica.

Además de este municipio de la comarca de la Plana Alta, Mulet ha denunciado a lo largo de esta semana a un total de siete ayuntamiento de toda la geografía española y como el mismo explicó, este es el primer paso y «en caso que la Fiscalía no abra diligencias, en los casos más flagrantes se interpondrían directamente querellas en los juzgados ordinarios».

Los siete primeros casos denunciados son, además de la Serratella, Ocaña (Toledo), Pajares de Laguna (Salamanca, denunciado también por Mulet por injurias y calumnias), Rionegro del Puente ( Zamora), La Roda (Albacete) Nalvalmoral de la Mata ( Cáceres), y Tórtoles ( Ávila).

Mulet llega a este punto después de meses de trabajo requiriendo en primer término al Gobierno instara a los ayuntamientos a cumplir con la legalidad. Estos listados se hicieron con la colaboración de entidades sociales y memorialísticas de todo el territorio del Estado, y como explicaron ayer desde el grupo Compromís no ha parado de actualizarse. El Gobierno hasta en dos ocasiones remitió toda responsabilidad a los ayuntamientos.

Compromís requirió entonces a los propios ayuntamientos el cambio de esta nomenclatura, fuera física o por falta de actualización en catastro o el INE. Centenares de calles han ido desapareciendo por esa acción, otros han informado puntualmente que la información no estaba actualizada y los cambios se habían producido con anterioridad al requerimiento, otros no han respondido en tiempo, y se les han requerido reiteradamente la información, y algunos de ellos han contestado que no han cumplido la ley ni muestran interés de hacerlo.

Por todo ello Compromís ha querido empezar a llevar casos ante la justicia, tanto en los que no contestan, por un posible delito de desobediencia, como a los que no cumplen con la ley, por posibles delitos de prevaricación.

La intención de la formación es presentar denuncias en todos los casos de incumplimientos «esta es una primera tanda, que nos servirá también para explorar qué fiscalías son más proactivas a actuar en estos casos, qué argumentos nos dan, y qué vías tomar. La ley si está en vigor se ha de cumplir en todos sus extremos, y ha existido tiempo suficiente para poder cumplirla. También en aquellos casos que se ha actuado de manera injuriosa, irrespetuosa o no se ha hecho caso a los requerimientos, se van a llevar ante la justicia», explicó el senador de Compromís.

En el caso de la Serratella, donde la fachada del ayuntamiento alberga un escudo franquista, Carles Mulet solicitó a este consistorio el pasado mes de junio del 2017 las actas del pleno municipal o de decretos de alcaldía por el cual se acuerda la retirada de los símbolos franquistas existentes en la fachada de su ayuntamiento. El pasado octubre, el senador solicitó amparo de la Mesa del Senado por este tema y ese mismo mes pidió de nuevo una contestación, solicitud que se volvió a realizar durante el mes de diciembre. Según consta en la denuncia presentada a Fiscalía, desde Compromís «entendemos que este extremo puede entenderse como un delito de desobediencia» y es por ello que han pedido que se investigue el tema.