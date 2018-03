«Necesitamos acercar más el ayuntamiento al pueblo»

Tras la dimisión de Cristopher del Moral, la número tres de la lista con la que la agrupación se presentó a las pasadas elecciones municipales será la encargada de ocupar su puesto en el gobierno. Esta tarde toma posesión de su cargo.

Tras la dimisión del segundo teniente alcalde de Borriana, Cristopher del Moral, la número tres de la lista que Se Puede Borriana presentó a las pasadas elecciones municipales será la encargada de ocupar su puesto en el gobierno, encarando la recta final de la legislatura y enfrentándose a los numerosos frentes abiertos que ahora se le presentan, tanto en su labor de edil como en la reestructuración interna del partido.

Martínez, en una entrevista en exclusiva para Levante de Castelló, se describe como «mujer, trabajadora y sobre todo soy madre, ahora», y describe sus inicios en política como el fruto del desasosiego provocado por la política anterior a Podemos. «Cuando salió el 15M ya llevaba dentro de mí un malestar porque tenía una niña pequeña y veía toda la problemática que hay en el sistema en que estamos perdiendo todos los derechos», y no dudó en salir a la calle y «hacer algo, por mi hija, por la gente y por mejorar el mundo».

En el pleno de esta tarde tomará posesión del cargo como edil tras un paso al frente que ha dado «porque tengo un compromiso con la gente que nos votó, tengo un compromiso con mi pueblo y tenemos que hacerlo bien».

¿El proyecto inicial de Se Puede Borriana sigue siendo el mismo?

Si, el proyecto era el mismo. Hemos cambiado una persona por otra.

¿Se plantea un reparto de funciones con Manel Navarro en las funciones del consistorio?

En principio vamos a continuar como estábamos, porque yo tengo que aterrizar en el ayuntamiento, tengo que ver la situación, trabajar con mi compañero y ver cómo están las cosas. Yo cogeré lo de Cris, (del Moral) y trabajaré con Manel y nos ayudaremos.

¿Que necesita el Ayuntamiento de Borriana, en qué cree que hay que trabajar?

Creo que necesitamos acercar más el ayuntamiento al pueblo. Lo cierto es que hasta que no empecé en los movimientos sociales, el ayuntamiento era un sitio en el que no me encontraba cómoda. Hasta que no te metes dentro parece que la institución dé miedo y yo quiero que la gente la tenga más cercana.

¿Y cómo se hace eso?

Es muy telemático y mucha gente no llega a esos canales. Yo lo que quiero es acercar las instituciones al pueblo. Ahora que ya tenemos la tecnología de los presupuestos participativos, hay que acercarse más a los colectivos sociales, los barrios?ver lo que la gente necesita. Intentar dinamizar más las cosas.

Asumirá las concejalías de Participación Ciudadana y Transparencia, Nuevas Tecnologías y la segunda tenencia de alcaldía, ¿ya ha hablado con el resto de miembros del Acord per Borriana?

Aún no nos hemos puesto a hablar por dónde vamos a tirar, aunque tengo muchas ganas y mucha ilusión por empezar a trabajar.

Respecto a la oposición, ¿ha habido ya algún contacto?, ¿se ha hablado sobre la partida de del Moral o el proceso abierto con Mariola Aguilera?

Los conozco a todos de vista, en el pleno será el primer contacto. Al final en estos temas lo trasladan todo al plano personal y, personalmente, eso es un problema que tienen ellos. Al proyecto en sí tampoco lo han criticado tanto, al final se dedican a criticar a la persona, y creo que cuando se está en política tienes que criticar para favorecer al pueblo, pero no a la persona. Cuando trasciende al plano personal yo ahí no tengo nada que decir.

¿Cuál es la relación con Manel Navarro? y ¿es cierto que hay dos Podem en Borriana?

Desde que empezamos, con Manel he tenido una buena relación, me he llevado siempre bien con mis compañeros, vamos a trabajar conjuntamente. En Borriana hay un Podem, un proyecto, y nosotros vamos a trabajar por ese proyecto, vamos a hacerlo bien.

¿Qué le falta a Se Puede Borriana antes de las próximas elecciones para hacerlo bien?

Acabar de concretar y terminar lo que ha empezado mi compañero Cristopher, aportar mi granito de arena, porque soy una persona que me gustaría hacer cosas, acercar las instituciones al pueblo, y tengo que estudiar los proyectos pendientes, aunque primero tengo que aterrizar en el Ayuntamiento y ver como van las cosas, Manel está haciendo una buena labor en vivienda social en sanidad? acabar de concretarlo todo.