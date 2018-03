EUPV Altura critica la acumulación de hasta 112 horas extras en solo 5 meses

Los concejales de EUPV de Altura pondrán en conocimiento de la inspección de trabajo la acumulación de hasta 112 horas extras realizadas por algunos de los trabajadores de la plantilla de personal en tan solo cinco meses, cuando el máximo permitido por convenio son 80 horas en todo el año. Así lo hicieron saber en el último pleno donde se dio cuenta del estado del municipio y en el que la concejala Elena Cáceres, dio a conocer este dato que, bajo su punto de vista, mostraría una serie de irregularidades que se están cometiendo de cara a las contrataciones y en relación a la mesa de negociación y el personal municipal.

Según explicó Cáceres a Levante de Castelló, «llevo año y medio solicitando las horas extras y los datos facilitados por el propio ayuntamiento con este concepto nos han dado la razón, ya que ellos mismos firman que, de enero a mayo, por ejemplo, en solo 5 meses, hay gente que ha acumulado hasta112 horas extra». La edil afirmó que el objetivo era tratar el tema desde la mesa de negociación, que tiene como principal objetivo elaborar y aprobar una relación de puestos de trabajo, pero a día de hoy no se ha reunido todavía. Sin embargo, comentó que «viendo el retraso en convocar la mesa, decidimos hacerlo público en el pleno y lo pondremos en conocimiento de inspección de trabajo para que lo estudie». En este sentido, la concejal afirmó que «viendo algunos de los casos, estamos hablando de que se puede llegar a ganar en menos de cinco meses casi más que una nómina completa solamente con las horas extra».

Asimismo, Cáceres destacó que «al parecer o por lo menos no está a disposición de todos los concejales de la corporación un calendario laboral donde quedan reflejados los horarios de los miembros de la plantilla de este ayuntamiento con sus vacaciones correspondientes, como mínimo», que hasta esta semana no se ha pagado la parte que faltaba de la paga extra de 2012 y que «en las cuentas generales no quedan reflejadas las horas extras como tal en ningún lado».

Desde EUPV afearon además que al tener prorrogados los presupuestos, el alcalde esté presupuestando todavía nueve policías de los cuales dos no están y otros dos siguen siendo interinos sin consolidar sus plazas «cuando la nueva ley que rige la policía, en la que se amparaba para no consolidarlas, ya está aprobada»., añadieron desde el partido

Por su parte, el alcalde de Altura, el socialista Miguel López, desmintió tajantemente estar cometiendo ninguna ilegalidad al respecto y explicó que lo que ocurre es que, «aunque presupuestariamente se contemple con el concepto de horas extraordinarias debemos de tener en cuenta que hay dos conceptos contables que son horas extras en sí y gratificaciones, que es a lo que ellos se están refiriendo». López acusó al grupo municipal de EUPV de «mentir para colapsar la gestión del ayuntamiento, poner trabas a la hora de aprobar unos presupuestos y tergiversar las palabras y datos».