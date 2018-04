Bruguera medita contar con Nadal para el partido de dobles

El capitán del equipo español de Copa Davis, Sergi Bruguera, no descartó ayer la posibilidad de contar esta tarde con Rafael Nadal para formar parte de la pareja de dobles en el tercer punto de la eliminatoria de cuartos de final ante Alemania.

Tras el empate a uno de la primera jornada, el punto del dobles que se jugará hoy cobra una especial relevancia, por lo que Bruguera podría variar la pareja que inicialmente iban a formar Feliciano López y Marc López para enfrentarse a Jan-Lennard Struff y Tim Puetz.

«Esta noche vamos a hablar de todas las diferentes combinaciones que puedo hacer y no solo la de él», explicó Bruguera.

Por su parte, Nadal no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de jugar finalmente el dobles junto a Marc López, y comentó que aún no ha hablado al respecto con el capitán. «El de mañana -por hoy- es un partido que ya veremos lo que pasa y espero llegar al del domingo bien porque es decisivo para no perder o para ganar y tengo que estar preparado para jugarlo al máximo nivel», advirtió el de Manacor sobre la posibilidad de que jugara el encuentro de esta tarde (14.00 horas) en la plaza de toros de la capital del Túria.

Por el momento, está previsto que Feliciano López y Marc López conformen la pareja española ante Jan-Lennard Struff y Tim Puetz.

Por otro lado, la valenciana Anabel Medina anunciará hoy el equipo para la eliminatoria de España ante Paraguay en la Copa Federación, que se disputará en la Manga el fin de semana del 27 al 29 de abril.