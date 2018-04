TAU Castelló afronta un ensayo de los «play-offs»

TAU Castelló afronta esta noche, a partir de las 21.00 horas en horario unificado, el último trámite antes de saber que posición ocupará finalmente en la clasificación de la liga regular, y que le dará el rival al que se va a enfrentar en la primera eliminatoria de play-off de ascenso a la liga ACB. Si el TAU Castelló consigue hoy la victoria ante el Melilla conservará la sexta plaza siendo así el equipo melillense, que pase lo que pase ya es quinto, el rival de los castellonenses en la primera ronda.

Sin embargo cabría una posibilidad de que el TAU Castelló pudiera perder la sexta plaza siempre que los azulejeros pierdan en el Ciutat y el Chocolates Trapa Palencia gane su partido en casa contra el Cáceres. Si al final acabara séptimo, el TAU Castelló se enfrentaría al Unión Financiera Oviedo. En cualquier caso, y toque contra quien le toque, lo que es seguro es que va a ser una eliminatoria muy complicada tanto por los rivales como por tener el factor cancha en contra.

Pero antes de resolverse este sudoku baloncestístico, Ten hacía una valoración del partido: «Va a ser complicado una jornada más, y por qué no negarlo será raro porque en casi todos los partidos nos jugamos algo y seguro estará todo el mundo pendiente de los móviles y de internet. Por supuesto y tras la buena semana de entrenamientos que hemos tenido vamos a salir a ganar y a terminar la liga con una victoria y con buenas sensaciones».

La semana ha sido buena ya que Ten a podido contra con todos su jugadores salvo Edu Gatell que esta misma semana se conocía el alcance de la lesión y estará como mínimo cinco meses fuera de las pistas. Sobre la posibilidad de fichar a otro pívot Ten aclaraba: «Estamos esperando aún que la FEB nos confirme que podemos fichar. Evidentemente estamos barajando nombres y jugadores pero hasta que no acabe la jornada no queremos hablar con jugadores que están jugándose cosas importantes». El club habló con Rozitis porque Ourense no se jugaba nada, pero el letón se ha decantado por una oferta de su país.