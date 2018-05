Escobar confía en el «gol» de la afición

Atraviesa el Castellón una depresión que le puede costar el primer puesto del grupo. Tras dos empates consecutivos en Castalia frente a los colistas Borriol y Recambios Colón, la mejoría en el juego ante La Nucía no se tradujo en puntos. La derrota ante los alicantinos ha dejado a los albinegros con la obligación de sumar sendos triunfos en las dos jornadas que quedan de Liga para aspirar al campeonato. Pero mañana el hueso es bien duro, un Orihuela que cuenta con un punto más que los pupilos de Sergi Escobar.

El técnico albinegro, con el as en la manga de jugar en Castalia, señalaba ayer en sala de prensa la necesidad de que «la afición marque el primer gol» contra los escorpiones. Se prevé una gran entrada en el feudo de la avenida Benicàssim, y el entrenador almassorense señalaba que «así lo queremos, que Castalia sea una olla a presión. Con la fuerza de la gente queremos meter el primer gol». Además, recordó que «allí (por el partido en Los Arcos de la primera vuelta) sufrimos en un ambiente hostil y con las decisiones arbitrales. Por eso necesitamos que nuestro estadio sea una caldera para poder ganar. Será un partido con ambiente de play-off que habrá que saborear y disfrutar. Los jugadores tendrán que ir a tope para conseguir la victoria».

Aparte, Escobar intentó afrontar de la manera más positiva posible. Aunque el equipo ahora mismo es tercero, con un punto menos que Atlético Levante y Orihuela, el preparador del Castellón afirmó que «estoy convencido en un 90% que si ganamos los dos partidos que nos quedan, seremos campeones. Si no lo hacemos, entonces es que no nos mereces ser campeones». Pero, si el equipo no es capaz de hacerse con esa primera plaza «desde cualquier otra posición, nos prepararemos para subir. Se trata de un partido importante, pero no definitivo porque ése será el duelo en el que nos juguemos el ascenso de categoría».



Una Liga muy igualada

Escobar es consciente de la necesidad de cambiar la dinámica negativa del equipo. El Castellón sólo ha sumado dos puntos de los últimos nueve, y el técnico señalaba ayer que «no podemos negar que llevamos tres partidos sin ganar, algo que no había ocurrido en toda la temporada. Pero en esta Liga tan igualada cada uno de los equipos de arriba ha tenido un momento de flaqueza». También apuntó que «el número de puntos es exagerado en los equipos de arriba. Por eos, lo que más nos duele son los dos empates con los equipos de abajo, porque los triunfos nos hubiesen permitido estar por delante». Por eso, la plantilla está «con ganas de ganar porque esto se consigue con victorias y puntos. Estoy convencido de que el equipo ganará estos dos partidos y afrontará el play-off de una forma muy importante».

Sobre el rival, el Orihuela, el entrenador albinegro quiso incidir es que «tienen una gran plantilla y un gran entrenador (Miguel Ángel Villafaina). Se trata de un equipo con el juego bastante canalizado, pero con muchas variantes». Avisó Escobar de que «pueden jugar directo con Antonio, y tienen jugadores desequilibrante que a balón parado van muy bien. Es un equipo completo, y allí lo demostraron pero con condicionantes que esperemos no se repitan, o se repitan a nuestro favor».El Orihuela es el equipo más completo a la hora de utilizar diferentes estilos de juego ofensivo, jugar al ataque organizado, pero contragolpean rápido, si no lo pueden hacer juegan con Antonio, buscando rechaces. Estar al 100% para poder ganarles. Queremos acabar la liga aquí invictos, . Vamos a luchar el partido, los dos clasificados, un partido bonito donde esperamos ganar.

será el del ascenso.